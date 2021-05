Fabrizio Corona in lutto per la donna che non smise mai di aiutarlo (Di lunedì 24 maggio 2021) Fabrizio Corona dedica commoventi parole alla responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna Severina Panarello, scomparsa nelle scorse ore a causa di una malattia incurabile. Fabrizio Corona dedica commoventi parole a Severina Panarello, responsabile dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, mancata nelle scorse ore a causa di una grave malattia. L’ex manager dei fotografi ha voluto affidare ad Instagram L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 24 maggio 2021)dedica commoventi parole alla responsabile dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna Severina Panarello, scomparsa nelle scorse ore a causa di una malattia incurabile.dedica commoventi parole a Severina Panarello, responsabile dell’ufficio per l’esecuzione penale esterna, mancata nelle scorse ore a causa di una grave malattia. L’ex manager dei fotografi ha voluto affidare ad Instagram L'articolo proviene da Leggilo.org.

