Donna dà alla luce 9 bambini | è un record mondiale

(Di lunedì 24 maggio 2021) Mamma con neonato.Gli giorni scorsi è avvenuto un fatto molto interessante e curioso che ha lasciato il mondo a bocca aperta e più speranzoso per il futuro in un periodo così complicato e difficile per tutti. Unaventicinquenne del Mali, Halima Cisse, si trovava in Marocco per cure specialistiche e per essere seguita durante il parto dei suoi sette gemelli che poi,nascita, si sono rivelati essere in nove. Due, infatti, erano sfuggiti ai controlli ecografici e, quindi, quello che poteva essere un parto speciale e particolarmente fecondo si è rivelato un vero e proprio evento da Guinnes dei Primati. C’è da dire che in passato erano già state registrate due nascite gemellari di nove– una in Australia nel 1971 e l’altra in Malesia nel 1999 -, ma in entrambi i casi i neonati sopravvissero ...