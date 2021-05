Dal Pino “La Serie A ha un bisogno urgente di riforme” (Di lunedì 24 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Archiviata una stagione difficile, è tempo di guardare avanti. Ed è tempo di riforme perchè il sistema attuale non può reggere e il taglio dei costi, per il quale serve la collaborazione anche dei calciatori, è solo il primo passo. Paolo Dal Pino definisce “un miracolo” aver portato a termine l'ultimo campionato di Serie A “date le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte. Abbiamo iniziato lo scorso settembre avendo zero slot disponibili per recuperare le partite, abbiamo avuto oltre 200 positivi al Covid e una grande complessità, ma siamo riusciti ad arrivare al termine”, il suo bilancio ai microfoni di “Radio Anch'io Sport” su RadioUno. Ma non c'è spazio per rilassarsi. “La Serie A ha bisogno di riforme, se ne parla da tanto e c'è la consapevolezza forte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 24 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Archiviata una stagione difficile, è tempo di guardare avanti. Ed è tempo diperchè il sistema attuale non può reggere e il taglio dei costi, per il quale serve la collaborazione anche dei calciatori, è solo il primo passo. Paolo Daldefinisce “un miracolo” aver portato a termine l'ultimo campionato diA “date le infinite date di gioco, con gli Europei alle porte. Abbiamo iniziato lo scorso settembre avendo zero slot disponibili per recuperare le partite, abbiamo avuto oltre 200 positivi al Covid e una grande complessità, ma siamo riusciti ad arrivare al termine”, il suo bilancio ai microfoni di “Radio Anch'io Sport” su RadioUno. Ma non c'è spazio per rilassarsi. “LaA hadi, se ne parla da tanto e c'è la consapevolezza forte ...

