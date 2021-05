Covid - 19, India supera quota 300mila morti (Di lunedì 24 maggio 2021) L'India ha superato quota 300mila morti dall'inizio della pandemia di Covid - 19 e c'è generale convinzione che il bilancio reale sia più grave. Con 4.454 decessi nelle ultime 24 ore il conteggio dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 24 maggio 2021) L'hatodall'inizio della pandemia di- 19 e c'è generale convinzione che il bilancio reale sia più grave. Con 4.454 decessi nelle ultime 24 ore il conteggio dei ...

Advertising

VitoGenerosoBis : India, popolazione 1miliardo e 500mila, 300mila vittime di COVID da inizio pandemia. Italia popolazione 60milioni,… - TelevideoRai101 : Covid, oltre 300 mila i morti in India - GAETAN_BARBIERI : @MediasetTgcom24 India: 1,8 mld di abitanti; Italia: 60 mln di abitanti. Fatte le debite proporzioni è come se in I… - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Covid, India: oltre 300mila morti da inizio pandemia #india - MediasetTgcom24 : Covid, India: oltre 300mila morti da inizio pandemia #india -