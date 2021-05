Concorsi assistenti Commissariato Provincia di Bolzano: si cercano 18 risorse (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Commissariato del Governo della Provincia di Bolzano ha indetto alcuni Concorsi per trovare un totale di 18 assistenti. Per candidarsi è necessario il diploma e l'assunzione avverrà nell'Area Funzionale II per la fascia retributiva F2. Tutti i soggetti che verranno selezionati saranno assunti a tempo pieno e a tempo indeterminato. Si tratta di 4 Concorsi differenti ognuno con un proprio Bando. Questi Concorsi sono: Assistente Tecnico nei ruoli locali del personale degli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di Bolzano: si ricerca 1 figura; Assistente Informatico nei ruoli locali del personale degli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di Bolzano: si ricercano ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 24 maggio 2021) Ildel Governo delladiha indetto alcuniper trovare un totale di 18. Per candidarsi è necessario il diploma e l'assunzione avverrà nell'Area Funzionale II per la fascia retributiva F2. Tutti i soggetti che verranno selezionati saranno assunti a tempo pieno e a tempo indeterminato. Si tratta di 4differenti ognuno con un proprio Bando. Questisono: Assistente Tecnico nei ruoli locali del personale degli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di: si ricerca 1 figura; Assistente Informatico nei ruoli locali del personale degli Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza di: si ri...

Ticonsiglio : Commissariato Provincia Bolzano: concorsi per 18 assistenti con diploma <p>Il Commissariato del Governo per la Prov… - info_tornato : @GassmanGassmann E' perché ci vuole più stato. Metterei una legge e una tassa apposta per lo SPID: farei anche conc… - infoitinterno : Comune di Pistoia: concorsi per 6 assistenti tecnici - TiConsiglio - zazoomblog : Concorsi Camera Deputati 2020 rinviato diario per 50 Assistenti Parlamentari: cosa sapere - #Concorsi #Camera… - zazoomblog : Concorsi Camera Deputati 2020 rinviato diario per 50 Assistenti Parlamentari: cosa sapere - #Concorsi #Camera… -