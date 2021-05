Zack Snyder: “Ho creato io l’universo di Army of the Dead: stavolta il canone è mio!” (Di domenica 23 maggio 2021) Intervista a Zack Snyder, regista e sceneggiatore di Army of the Dead, film sugli zombi prodotto da Netflix con protagonista Dave Bautista, che potrebbe diventare un franchise. Dopo cinque anni folli, dentro e fuori dal set, Zack Snyder torna alle origini: la nuova collaborazione con Netflix, dopo tanti anni con Warner Bros., parte dove tutto era cominciato. Dagli zombi. A differenza del suo film d'esordio, L'alba dei morti viventi (2004), in cui si riallacciava all'opera di George A. Romero, il regista, grazie ad Army of the Dead, ha creato un suo universo in cui è lui a scrivere le regole del genere zombi. Disponibile su Netflix dal 21 maggio, Army of the Dead è ambientato in un mondo in cui gli zombi ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 maggio 2021) Intervista a, regista e sceneggiatore diof the, film sugli zombi prodotto da Netflix con protagonista Dave Bautista, che potrebbe diventare un franchise. Dopo cinque anni folli, dentro e fuori dal set,torna alle origini: la nuova collaborazione con Netflix, dopo tanti anni con Warner Bros., parte dove tutto era cominciato. Dagli zombi. A differenza del suo film d'esordio, L'alba dei morti viventi (2004), in cui si riallacciava all'opera di George A. Romero, il regista, grazie adof the, haun suo universo in cui è lui a scrivere le regole del genere zombi. Disponibile su Netflix dal 21 maggio,of theè ambientato in un mondo in cui gli zombi ...

RodrigoHenrikeh : Assistindo o novo filme do mestre Zack Snyder - juvecrazia : Zack Snyder ti conviene che Army of the Dead sia un film decente oppure giuro che tra 2 ore e mezza vengo a cercarti - cinemaniaco_fb : ?????????????? Army of the Dead – Zack Snyder parla della possibilità di un sequel - andrealoca77 : RT @wireditalia: Non morti che dormono, motoseghe circolari e un caveau da svaligiare. Dopo le incerte incursioni nell'universo DC, Zack Sn… - martbarons : Zack Snyder continua a fare film che piacciono primariamente a lui. È un bene? È un male? È sicuramente una scelta,… -