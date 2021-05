Strage di Capaci, Mattarella a Palermo ricorda Falcone e le vittime delle stragi: “O si sta contro la mafia o si è complici” (Di domenica 23 maggio 2021) Strage di Capaci, 29 anni dopo. Oggi a Palermo la commemorazione per la morte di Giovanni Falcone, della moglie, Francesca Morvillo e dei membri della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Tutti morti quel 23 maggio 1992, uccisi da una trappola fatta di 500kg di tritolo piazzato in autostrada. Oggi a Palermo, nell’aula bunker all’interno del carcere Ucciardone, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza del restare vigili contro le mafie. Presenti anche il Presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Lamorgese, Cartabia, Carfagna e Bianchi. Strage di Capaci, le parole del Presidente Mattarella Solenne, il Preisidente della Repubblica Sergio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021)di, 29 anni dopo. Oggi ala commemorazione per la morte di Giovanni, della moglie, Francesca Morvillo e dei membri della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Tutti morti quel 23 maggio 1992, uccisi da una trappola fatta di 500kg di tritolo piazzato in autostrada. Oggi a, nell’aula bunker all’interno del carcere Ucciardone, il Presidente della Repubblica Sergioha ribadito l’importanza del restare vigilile mafie. Presenti anche il Presidente della Camera Roberto Fico, i ministri Lamorgese, Cartabia, Carfagna e Bianchi.di, le parole del PresidenteSolenne, il Preisidente della Repubblica Sergio ...

Quirinale : #Mattarella: Provenendo da Punta Raisi si passa dal monumento che rammenta la terribile strage di #Capaci: è un pun… - ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - _Carabinieri_ : Buongiorno da Palermo: a 29 anni dalla strage di Capaci in cui moriva per mano della Mafia il Giudice Giovanni Falc… - BiancoCritico : RT @LoCasciofanpage: Domani su @RaiUno 'Il Traditore' di Marco Bellocchio, per ricordare la terribile strage di #Capaci. - Luca_Zunino : 29 anni fa la strage di Capaci, il presidente Mattarella: “O si sta contro la mafia o si è complici, non ci sono al… -