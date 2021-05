Rissa per una ragazza nella notte, 23enne accoltellato in pieno centro. Le sue condizioni (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, tragedia nello storico quartiere San Lorenzo. Scoppia una lite allo scoccare del coprifuoco. Erano le 23 quando a dare l’allarme è stato Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo Cinema America. Davanti ai suoi occhi un ragazzo di 23 anni accoltellato in via dello Scalo di San Lorenzo, cuore della movida capitolina. Stando a una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, la lite sarebbe scoppiata per una ragazza. “Ero in macchina insieme a un amico su via dello Scalo di San Lorenzo quando abbiamo visto quel ragazzo ferito ci siamo fermati. Ci è sembrato grave e abbiamo chiamato i soccorsi. Poi è arrivata l’ambulanza del 118 e la polizia”, questa la testimonianza di Valerio Carocci. Scatta l’allarme per il 23enne, prontamente soccorso per le gravi ferite riportare in seguito alle coltellate. L’arrestato è accusato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, tragedia nello storico quartiere San Lorenzo. Scoppia una lite allo scoccare del coprifuoco. Erano le 23 quando a dare l’allarme è stato Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo Cinema America. Davanti ai suoi occhi un ragazzo di 23 anniin via dello Scalo di San Lorenzo, cuore della movida capitolina. Stando a una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, la lite sarebbe scoppiata per una. “Ero in macchina insieme a un amico su via dello Scalo di San Lorenzo quando abbiamo visto quel ragazzo ferito ci siamo fermati. Ci è sembrato grave e abbiamo chiamato i soccorsi. Poi è arrivata l’ambulanza del 118 e la polizia”, questa la testimonianza di Valerio Carocci. Scatta l’allarme per il, prontamente soccorso per le gravi ferite riportare in seguito alle coltellate. L’arrestato è accusato ...

Advertising

herbertballeri : Rissa per futili motivi #FiorentinaNapoli - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Violenta #rissa scoppiata ieri sera ad #Albenga in piazza delle Erbe, quattro #persone denunciate. Da una prima ricostruz… - BiagioSiracusa : RT @Antiogu60: Scoppia la lite tra Salvini e la Meloni.. Rissa per la leadership! Pietro Senaldi, 'la battaglia Salvini ce l'ha in casa':… - Kimstellata : RT @Antiogu60: Scoppia la lite tra Salvini e la Meloni.. Rissa per la leadership! Pietro Senaldi, 'la battaglia Salvini ce l'ha in casa':… - teresa3345 : RT @autocostruttore: Monza: ragazzino di 16 anni ferito alla gola con un coccio di bottiglia in una rissa tra nordafricani. Proprio ieri er… -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa per Rissa al Sacrario, arriva la polizia: giovani identificati Sul posto anche i sanitari del 118, intervenuti per medicare alcuni dei ragazzi rimasti feriti. E' la seconda rissa che scoppia al Sacrario nel giro di due settimane. Ultimo aggiornamento: 09:03

Gambara, la spedizione punitiva finisce a bastonate A scatenare la rissa pare sia stato un diverbio iniziato con un giro di messaggi via social, ... due ventunenni gambaresi sono stati presi a bastonate e lasciati per terra, feriti e contusi. Sono stati ...

Milano, assembramenti e maxi-rissa alla Loggia dei Mercanti: doppio blitz di polizia per disperdere i ragazzi Corriere della Sera Corigliano Rossano, rissa davanti al supermercato con bastoni e coltello: 6 arresti Botte da orbi in pieno centro città: a placare gli animi l'intervento degli uomini della polizia giudiziaria. Questa mattina è previsto il rito per direttissima al tribunale di Castrovillari ...

Napoli, violenta rissa durante un funerale L'incredibile episodio si è verificato al rione Sanità di Napoli. Il video dell'accaduto è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. "Siamo sco ...

Sul posto anche i sanitari del 118, intervenutimedicare alcuni dei ragazzi rimasti feriti. E' la secondache scoppia al Sacrario nel giro di due settimane. Ultimo aggiornamento: 09:03A scatenare lapare sia stato un diverbio iniziato con un giro di messaggi via social, ... due ventunenni gambaresi sono stati presi a bastonate e lasciatiterra, feriti e contusi. Sono stati ...Botte da orbi in pieno centro città: a placare gli animi l'intervento degli uomini della polizia giudiziaria. Questa mattina è previsto il rito per direttissima al tribunale di Castrovillari ...L'incredibile episodio si è verificato al rione Sanità di Napoli. Il video dell'accaduto è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. "Siamo sco ...