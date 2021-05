Rabbia Hamilton | ' Non possiamo esprimerci a questi livelli'

(Di domenica 23 maggio 2021) Weekend difficile per Lewis, che cede la leadership del campionato a Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Monaco 2021. Il pilota Mercedes non è affatto contento della sua prestazione ...

Roberta07love : @Max33Verstappen nel secondo tentativo aveva la possibilità di fare la pole,visto il parziale del T1.Grande rabbia… -

Weekend difficile per Lewis, che cede la leadership del campionato a Max Verstappen, vincitore del Gran Premio di Monaco 2021. Il pilota Mercedes non è affatto contento della sua prestazione in gara e dell'intero fine ...... il tentativo di riparare, la testa che si abbassa quasi a voler nascondere le lacrime die ...stavolta è finito nella rubrica 'chi l'ha visto'. Errore di strategie, macchina inguidabile ...Max Verstappen approfittando dell'assenza di Charles Leclerc ha vinto la seconda gara della stagione e conquistato la leadership del mondiale. Il commento del nostro Paolo Ciccarone sul Gran Premio di ...Ai piedi del podio l'altra Red Bull di Sergio Perez, seguito dall'Aston Martin di Sebastian Vettel, quinto, e dall'AlphaTauri di Pierre Gasly Sainz è salito in seconda posizioneprovando a mettere pres ...