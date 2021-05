Prete investe uno scooter dopo aver detto messa: comunità sotto choc (Di domenica 23 maggio 2021) dopo la funzione religiosa, in uscita dal parcheggio, non è riuscito ad evitare l’impatto con uno scooter che stava percorrendo la via principale. scooter (Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay)L’intera comunità di Gorgo al Monticano, Treviso, è sotto choc per quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 proprio davanti la parrocchia del paese. Il sacerdote, don Angelo Pederiva, aveva da poco terminato di celebrare la funzione religiosa quando uscito dal parcheggio antistante la chiesa ha centrato in pieno uno scooter che sopraggiungeva nella Postumia. Alla guida del cinquantino un giovane del posto: il ragazzo è stato elitrasportato all’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso, in condizioni gravi ma non risulta in pericolo di vita secondo i primi accertamenti. Incidente ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021)la funzione religiosa, in uscita dal parcheggio, non è riuscito ad evitare l’impatto con unoche stava percorrendo la via principale.(Foto di Igor Ovsyannykov da Pixabay)L’interadi Gorgo al Monticano, Treviso, èper quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 proprio davanti la parrocchia del paese. Il sacerdote, don Angelo Pederiva, aveva da poco terminato di celebrare la funzione religiosa quando uscito dal parcheggio antistante la chiesa ha centrato in pieno unoche sopraggiungeva nella Postumia. Alla guida del cinquantino un giovane del posto: il ragazzo è stato elitrasportato all’ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso, in condizioni gravi ma non risulta in pericolo di vita secondo i primi accertamenti. Incidente ...

Advertising

zazoomblog : Prete investe uno scooter dopo aver detto messa: comunità sotto choc - #Prete #investe #scooter #detto - aylaf__ : RT @Gazzettino: Incidente sulla Postumia. Prete investe un ragazzo in scooter dopo la messa: giovane grave in ospedale - Divino_2 : RT @Gazzettino: Incidente sulla Postumia. Prete investe un ragazzo in scooter dopo la messa: giovane grave in ospedale - NinoSaltato : RT @Gazzettino: Incidente sulla Postumia. Prete investe un ragazzo in scooter dopo la messa: giovane grave in ospedale - Gazzettino : Incidente sulla Postumia. Prete investe un ragazzo in scooter dopo la messa: giovane grave in ospedale -