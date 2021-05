Palermo-Avellino | il successo e la carica di Lucca | “Amunì picciotti”

Leggi su mediagol

(Di domenica 23 maggio 2021) L'crolla al "Renzo Barbera".Ilbatte l'al "Renzo Barbera" nel match di andata del primo turno del playoff nazionale di Serie C. 1-0 il risultato finale della sfida, frutto del penalty concesso dall'arbitro Gualtieri sul contatto tra Dossena e Broh e trasformato da Floriano all'87'.Dopo una partita nervosa ilsi porta a casa l'intera posta in palio a poco più di cinque minuti dal triplice fischio. Ora gli irpini, per sperare di ottenere il pass che vale l'accesso al secondo turno dei playoff nazionali, saranno costretti a vincere in occasione del match di ritorno che si disputerà al "Partenio-Lombardi". Un risultato dunque d'oro per i rosanero, che voleranno in Campania con due risultati utili su tre. Lo sa bene Lorenzoche, al termine della sfida del "Barbera", ...