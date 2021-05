Pagare tutti per pagare meno

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 23 maggio 2021) Occhio sulla politica fiscale: si deve risolvere l’incredibile questione delle tasse non riscosse. In Italia ci sono 937 miliardi di euro non riscossi per ragioni di decesso, di fallimento e quant’altro, una cifra imponente, superiore al costo del Recovery Fund per tutta l’Europa Di Alessia Potecchi* La politica fiscale deve essere un perno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Si deve risolvere l’incredibile questione delle tasse non riscosse. La Corte dei Conti e il Direttore dell’Agenzia delle Entrate hanno depositato, in occasione delle recenti audizioni sulla Riforma Fiscale, un dossier dal quale risulta che ci sono 937 miliardi di euro non riscossi per ragioni di decesso, di fallimento e quant’altro. E’ una cifra imponente, superiore al costo del Recovery Fund per tutta l’Europa. Bisogna procedere ad un’azione vera di contrasto all’evasione fiscale realizzando una rapida ...