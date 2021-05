Nuoto, Europei 2021: risultati batterie 23 maggio. Simona Quadarella in scioltezza in Finale nei 400 sl, bene le staffette miste (Di domenica 23 maggio 2021) Settima e ultima giornata di batterie negli Europei 2021 di Nuoto di scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il biglietto per le finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00). Si è cominciato bene in casa Italia con le heat dei 400 misti maschili. Alberto Razzetti (4’14?57) e Pier Andrea Matteazzi (4’14?70), nuotando i loro personali, si sono qualificati per l’atto conclusivo pomeridiano con il quinto e settimo crono. Ha stupito soprattutto il ligure che, da diverso tempo non si cimentava nel “mostro” della vasca, togliendo al proprio personal best 7? circa. In vetta all’ordine dei tempi troviamo la coppia magiara formata da David Verraszto (4’13?39) e da Peter Bernek (4’13?83) a precedere il britannico ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Settima e ultima giornata dineglididi scena a Budapest (Ungheria). Nella vasca della Duna Arena tante gare interessanti che hanno permesso agli atleti in vasca di staccare il biglietto per le finali del pomeriggio (a partire dalle ore 18.00). Si è cominciatoin casa Italia con le heat dei 400 misti maschili. Alberto Razzetti (4’14?57) e Pier Andrea Matteazzi (4’14?70), nuotando i loro personali, si sono qualificati per l’atto conclusivo pomeridiano con il quinto e settimo crono. Ha stupito soprattutto il ligure che, da diverso tempo non si cimentava nel “mostro” della vasca, togliendo al proprio personal best 7? circa. In vetta all’ordine dei tempi troviamo la coppia magiara formata da David Verraszto (4’13?39) e da Peter Bernek (4’13?83) a precedere il britannico ...

chetempochefa : Facciamo le congratulazioni alla straordinaria Benedetta Pilato che agli Europei di nuoto a soli 16 anni scrive la… - SkyTG24 : La sedicenne pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale strappando all’americana Lilly King il primato mondiale… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Nuoto, #Europei #Budapest 2021: i risultati delle batterie della mattina, ok Simona #Quadarella - FicrLombardia : RT @CIPnotizie: CAMPIONI ?????? Con 80 medaglie complessive, gli azzurri conquistano il medagliere Open agli Europei di nuoto di Funchal! GRA… -