Marino | «De Paul? Se si presentasse un’occasione | non potremmo trattenerlo con la forza»

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn a pochi minuti dalla partita contro l'Inter, l'ultima del campionato. "Escluse le prime giornate di campionato, dove abbiamo avuto diversi problemi con gli indisponibili, direi che poi nel girone di ritorno siamo sempre stati più vicini alla parte sinistra della classifica che ai bassifondi". Su Gotti: "Le valutazioni sono positive ma naturalmente dovremo incontrarci e parlare di tutto quello di cui si discute con l'allenatore, nei prossimi giorni ci incontreremo". Infine, Marino ha aperto alla cessione di De Paul: "Ovviamente è un giocatore che è sulla bocca di tutti. Noi abbiamo la voglia e la forza per poterlo trattenere ma se si presentasse per lui un'occasione irrinunciabile, non potremmo trattenerlo con la forza»

