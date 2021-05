Maria Angioni, chi è la pm che indagò su Denise Pipitone (Di domenica 23 maggio 2021) Denise Pipitone, la riapertura dell’inchiesta sulla sparizione della bambina avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, porta i giudici della Procura di Marsala ad ascoltare Maria Angioni. Quest’ultima è il pubblico ministero che coordinò le indagini ai tempo. La pm che si occupò del caso Denise Pipitone è di Sassari, le sue dure parole hanno riaperto le indagini, dove si presume che il contesto ambientale dove si svolgevano le indagini non era collaborativo. Ha dichiarato che gli investigatori hanno avuto diversi problemi, da lì hanno capito che dopo 3 giorni tutte le persone che vennero sottoposte ad intercettazioni, sapevano di essere sotto controllo. Nel momento in cui la donna ha ricevuto la direzione delle indagini, ha fatto finta di far ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021), la riapertura dell’inchiesta sulla sparizione della bambina avvenuta il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, porta i giudici della Procura di Marsala ad ascoltare. Quest’ultima è il pubblico ministero che coordinò le indagini ai tempo. La pm che si occupò del casoè di Sassari, le sue dure parole hanno riaperto le indagini, dove si presume che il contesto ambientale dove si svolgevano le indagini non era collaborativo. Ha dichiarato che gli investigatori hanno avuto diversi problemi, da lì hanno capito che dopo 3 giorni tutte le persone che vennero sottoposte ad intercettazioni, sapevano di essere sotto controllo. Nel momento in cui la donna ha ricevuto la direzione delle indagini, ha fatto finta di far ...

