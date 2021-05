LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Ciccone 6°. Magrini: “Vedo Nibali rassegnato e abbattuto” (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA FAGIANATA DI RICCARDO Magrini CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia: 6° Ciccone, FORMOLO E Nibali GUADAGNANO 2 POSIZIONI LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GUERCILENA CONFERMA: “Nibali PUNTA AD UNA TAPPA. Ciccone PUO’ MIGLIORARE LA CLASSIFICA” VIDEO-MAXI-CADUTA Giro d’Italia, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA 15MA TAPPA 17.33 Il gruppo arriva ora, a 17.30? dai primi due. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 17.30 Il gruppo si trova ancora ai meno due. 17.23 Riepiloghiamo come è andata la tappa: una fuga di quindici ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA FAGIANATA DI RICCARDOCLASSIFICA GENERALE: 6°, FORMOLO EGUADAGNANO 2 POSIZIONI LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI GUERCILENA CONFERMA: “PUNTA AD UNA TAPPA.PUO’ MIGLIORARE LA CLASSIFICA” VIDEO-MAXI-CADUTA, TAPPA INTERROTTA! SI RITIRA EMANUEL BUCHMANN L’ORDINE D’ARRIVO DELLA TAPPA TUTTE LE CLASSIFICHE DOPO LA 15MA TAPPA 17.33 Il gruppo arriva ora, a 17.30? dai primi due. La nostratermina qui, grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 17.30 Il gruppo si trova ancora ai meno due. 17.23 Riepiloghiamo come è andata la tappa: una fuga di quindici ...

SamueleBersani : Dopo l’anno buio che abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate un… - giroditalia : ?? Giro - Stage 1?1? ?? Castiglion del Bosco - km 116 ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ????? Breakaway ?? 9'19' >… - giroditalia : ?? @BORAhansgrohe setting the tempo. @GroenewegenD dropped, @MerlierTim in trouble. Follow the live:… - koki5_3 : RT @acmilanyouth: ?? 45' Raddoppio Milan! Robotti!???? Destro a giro da fuori, con leggera deviazione: i rossoneri concedono il bis! #MilanB… - UgoBaroni : RT @SkySport: Giro d'Italia, il belga Campenaerts vince la 15^ tappa. Bernal in maglia rosa -