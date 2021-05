-Inter-Udinese 5-1: poker dei nerazzurri sui bianconeri (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi 23 Maggio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si è disputata la partita -Inter-Udinese di Serie A che chiuderà ufficialmente il campionato. Nel primo tempo i padroni di casa trovano terreno fertile e collezionano due gol. Nel secondo tempo non c’è stata partita e mentre gli ospiti provano ma non riescono a trovare varchi per aggredire l’Inter con disinvoltura trova altri 3 gol. Un rigore regala il gol della bandiera agli ospiti. Inter-Udinese: formazioni e dove vederla -Inter-Udinese: formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Ranocchia, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young, Lautaro, Pinamonti. Allenatore: Conte. Udinese (3-5-2): Musso, Samir, Becao, Bonifazi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi 23 Maggio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si è disputata la partita -di Serie A che chiuderà ufficialmente il campionato. Nel primo tempo i padroni di casa trovano terreno fertile e collezionano due gol. Nel secondo tempo non c’è stata partita e mentre gli ospiti provano ma non riescono a trovare varchi per aggredire l’con disinvoltura trova altri 3 gol. Un rigore regala il gol della bandiera agli ospiti.: formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(3-5-2): Ranocchia, D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young, Lautaro, Pinamonti. Allenatore: Conte.(3-5-2): Musso, Samir, Becao, Bonifazi, ...

Advertising

Inter : ?? | INARRESTABILE ?? Inter-Udinese 3-1 2004/05 ?? ?? - DAZN_IT : @Paolo_Bargiggia @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta @SerieA Ci spiace, ma forse non conosci bene DAZN. Diletta Le… - Paolo_Bargiggia : A bordo campo di @Inter @Udinese_1896 @DilettaLeotta vestita come una che va a fare l'apericena al Papete. Questa… - sportli26181512 : Serie A, l'Inter chiude il suo campionato travolgendo l'Udinese 5-1: Si è conclusa da poco la sfida fra Inter e Udi… - CanaYamana : RT @Valenti40905251: Ciao a tutti da Milano #DilettaLeotta look per Inter/Udinese -