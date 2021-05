(Di domenica 23 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– La partita che tutti avrebbero voluto giocare trasformata nella partita che nessuno avrebbe voluto giocare. Nessuno tranne uno: Ghigo Gori (ma di questo parliamo a parte). Ilsaluta laA pareggiando sul campo del. Un punto che non serve a nessuno, i giochi erano già fatti e decisi prima del calcio di inizio. Adesso si aprirà il periodo dei bilanci, dei giudizi e delle riflessioni. La partita – Lo specchio della stagione delriassunta in novanta minuti. Partono bene i giallorossi senza però riuscire a concretizzare al cospetto di Ujkani. Il, viceversa, al primo affondo si ritrova in vantaggio. Angolo di Verdi, uscita a vuoto di Manfredini e comodo tap in di testa di Bremer. Da quel momento cambia il copione ...

Advertising

anteprima24 : ** Il ##Benevento si congeda dalla Serie A: pari a #Torino, cala il sipario ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento congeda

Calcio News 24

... le squadre retrocesse in Serie B sono Parma, Crotone e(dall'ultima alla terzultima ... Segnano cinque marcatori diversi per l'Inter: nel primo tempo Ashley Young siidealmente dalla ...Il Genoa sidal campionato espugnando il campo del Cagliari grazie al gol di Shomurodov. La ... ale 20.45 calcio di inizio per Sassuolo - Lazio, Spezia - Roma e Torino -. Le pagelle ...Risultati Serie A: la diretta gol live score delle partite, in programma oggi, domenica 23 maggio 2021. La classifica aggiornata alla 38^ giornata.Fantacalcio pagelle 38° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...