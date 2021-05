I risultati di Serie A, 38ª giornata: l’Inter chiude con il botto. La classifica (Di domenica 23 maggio 2021) Ultima giornata del campionato di Serie A, è stata nel complesso una stagione scoppiettante soprattutto per la corsa Champions League, meno emozionante quella per la salvezza mentre l’Inter ha vinto lo scudetto con ampio margine. Nei primi match in grande spolvero la Sampdoria, ultima panchina con i blucerchiati per l’allenatore Ranieri: netto successo contro il retrocesso Parma. Colpo del Genoa sul campo del Cagliari grazie ad un gol di Shomurodov. A reti inviolate tra Crotone e Fiorentina. l’Inter chiude con il botto, ben 5 gol contro l’Udinese. I risultati e come cambia la classifica con i verdetti finali. I risultati di Serie A, 38ª giornata Sabato 22 maggio ore 20.45 Cagliari-Genoa 0-1 (15? ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 23 maggio 2021) Ultimadel campionato diA, è stata nel complesso una stagione scoppiettante soprattutto per la corsa Champions League, meno emozionante quella per la salvezza mentreha vinto lo scudetto con ampio margine. Nei primi match in grande spolvero la Sampdoria, ultima panchina con i blucerchiati per l’allenatore Ranieri: netto successo contro il retrocesso Parma. Colpo del Genoa sul campo del Cagliari grazie ad un gol di Shomurodov. A reti inviolate tra Crotone e Fiorentina.con il, ben 5 gol contro l’Udinese. Ie come cambia lacon i verdetti finali. IdiA, 38ªSabato 22 maggio ore 20.45 Cagliari-Genoa 0-1 (15? ...

Ultime Notizie dalla rete : risultati Serie NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE SE.../ Contro il Verona: l'ultima volta dei partenopei ... nella partita che alle ore 20:45 di domenica 23 maggio chiude il campionato di Serie A. Studiamo subito la classifica, entrando nel merito dei risultati utili: il Napoli arriva alla 38giornata con ...

Podio e punti per Molinaro a Pergusa ... dove è riuscito a mantenere la seconda piazza dopo una serie di sorpassi con I suoi diretti ... Alla luce dei risultati del weekend di Pergusa, Molinaro consolida la seconda piazza del campionato dietro ...

Serie A oggi live: corsa Champions in diretta. Risultati, classifica, formazioni QUOTIDIANO NAZIONALE SE NON ORA, QUANDO? La stagione della Fiorentina si è conclusa con un bottino di soli 40 punti, troppo poco per un club che si prefiggeva di chiudere il campionato quanto meno nella parte sinistra ...

Ultima giornata Serie A in diretta, risultati e combinazioni: chi va in Champions La diretta della 38esima giornata della Serie A 2020-2021 che si gioca oggi 23 maggio 2021 alle ore 20.45. Dopo aver assegnato lo Scudetto all’Inter e le retrocessioni già decise, nell’ultimo turno re ...

