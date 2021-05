I Maneskin hanno vinto l’Eurovision perché il rock non è morto

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 23 maggio 2021) Dopo 31 anni l’Eruovision Song Contest torna in Italia. E a portarlo a casa sono stati quattro ragazzi che in molti italianidetto essere incapaci e figli del marketing. Ivinconoe dimostrano di essere diversi da loro, dimostrano di fregarsene di quello che la gente dice, perchè la gente parla, non sa di che cosa parla. Tutto quello che la gente dice e dovrebbe non dire Quando li ho visti la prima volta, nel 2017, sul palco di X-Factor ho pensato che fosse un gruppo speciale. Sapevano stare sul palco anche se non avevano ancora 18 anni. Sapevano emozionare, coinvolgere e sconvolgere con le loro coreografie esagerate. Ricordo bene le critiche mosse a Damiano per essersi presentato sul palco a fare la lapdance con tacchi e calze a rete. L’invidia, ragazzi, fa dire cose assurde. Non lo ...