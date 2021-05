Funivia Stresa-Mottarone | precipita una cabina | 13 morti e due bambini gravi

(Di domenica 23 maggio 2021) A bordo dell'impianto sul versante piemontese del Lago Maggiore c'erano almeno 15 persone e le vittime sono 13. All'ospedale Regina Margherita di Torino un bambino di nove anni in rianimazione e l'altro di cinque. Il premier Draghi: "Cordoglio di tutto il governo"

... " Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della- Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare ...'Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della- Mottarone . Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bimbi rimasti gravemente feriti e ai loro familiari'. Lo ...Sono tredici le vittime della tragedia avvenuta oggi nella provincia di Verbania-Cusio-Ossola dove una cabina della funivia Stresa-Mottarone con undici passeggeri a bordo è precipitata nel vuoto in ...STRESA - Spaventosa tragedia sul Lago Maggiore. Tredici persone sono morte nella caduta della cabina della funivia Stresa-Mottarone, precipitata in tarda mattinata. CAUSA - L'incidente sarebbe stato c ...