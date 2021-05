Eurovision 2021, Maneskin: Damiano David sniffa cocaina in tv? La sua risposta (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la vittoria ad Eurovision 2021 Damiano David dei Maneskin è stato accusato di aver sniffato cocaina in diretta: ecco cosa ha risposto il frontman del gruppo italiano in conferenza stampa. Damiano David dei Maneskin subito dopo la vittoria dell'Eurovision 2021 si è difeso dalle accuse di aver sniffato cocaina durante la finale: il frontman del gruppo ha risposto alla domanda di un giornalista dichiarando fermamente di non fare uso di droga e di essere disponibile a sottoporsi ad un test. Ieri sera i Maneskin hanno trionfato all'Eurovision 2021 grazie al voto del pubblico europeo che gli ha regalato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la vittoria addeiè stato accusato di avertoin diretta: ecco cosa ha risposto il frontman del gruppo italiano in conferenza stampa.deisubito dopo la vittoria dell'si è difeso dalle accuse di avertodurante la finale: il frontman del gruppo ha risposto alla domanda di un giornalista dichiarando fermamente di non fare uso di droga e di essere disponibile a sottoporsi ad un test. Ieri sera ihanno trionfato all'grazie al voto del pubblico europeo che gli ha regalato ...

