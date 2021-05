Eurovision 2021, Fedez “scatena” Chiara Ferragni per i Manneskin e lei chiede ai fan di votare la band (Di domenica 23 maggio 2021) All’Eurovision 2021 non poteva mancare lo “zampino” dei Ferragnez. Oltre 36 milioni di follower in due, solo su Instagram, la coppia più amata dei social ha deciso di “spostare” qualche voto, chiedendo ai propri fan di televotare il numero 24 alla kermesse, ossia quello dei Maneskin. Fedez d’altronde, lo aveva annunciato, e così ha fatto: “Tranquilli, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale”. Ha scritto il cantante su Twitter durante il Contest. Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard ???? #Escita2021 — Fedez (@Fedez) May 22, 2021 Detto fatto. Poco dopo sia lui, con una storia su Instagram in inglese, aiutato dalla stessa Ferragni, sia lei, hanno poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 23 maggio 2021) All’non poteva mancare lo “zampino” dei Ferragnez. Oltre 36 milioni di follower in due, solo su Instagram, la coppia più amata dei social ha deciso di “spostare” qualche voto,ndo ai propri fan di teleil numero 24 alla kermesse, ossia quello dei Maneskin.d’altronde, lo aveva annunciato, e così ha fatto: “Tranquilli, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale”. Ha scritto il cantante su Twitter durante il Contest. Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard ???? #Escita(@) May 22,Detto fatto. Poco dopo sia lui, con una storia su Instagram in inglese, aiutato dalla stessa, sia lei, hanno poi ...

Advertising

XFactor_Italia : I @thisismaneskin hanno conquistato anche il palco di @Eurovision 2021! ?? Siamo davvero super orgogliosi di voi rag… - NYMag : Mamma mia! Italy wins Eurovision 2021 - rtl1025 : PRIMO POSTO ?????? I #Maneskin vincono l'#Eurovision Song Contest 2021 ?? @thisismaneskin ?? #ESC2021 #Escita2021… - doctoromanoff : Il 2021 é l’anno dei Maneskin and you can’t tell me otherwise. #Eurovision - ARTEMIS92534498 : RT @iamdessx: Gli italiani indecisi su dove passare l’estate 2021 #Eurovision -