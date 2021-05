Damiano dei Maneskin si sottoporrà a un test antidroga (Di domenica 23 maggio 2021) Le accuse a Damiano dei Maneskin Nella serata di ieri abbiamo visto trionfare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 con la bellezza di oltre 500 punti. Da parte del televoto, infatti, la band italiana ha ottenuto il punteggio più alto della serata, ribaltando così la classifica dettata dalle sole nazioni. Fatto sta che che i Maneskin L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 23 maggio 2021) Le accuse adeiNella serata di ieri abbiamo visto trionfare l’Italia all’Eurovision Song Con2021 con la bellezza di oltre 500 punti. Da parte del televoto, infatti, la band italiana ha ottenuto il punteggio più alto della serata, ribaltando così la classifica dettata dalle sole nazioni. Fatto sta che che iL'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : ?? Damiano dei Maneskin smentisce il video che sta circolando: lui non fa uso di droghe #Eurovision #EscIta - Agenzia_Ansa : Il trionfo dei Maneskin all'Eurovision 2021, Damiano: 'Rock 'n Roll never dies!'. Tutto lo spettacolo su… - repubblica : I commentatori norvegesi innamorati dei Maneskin: 'Avrei voluto essere come Damiano' - spaziprovvisori : Anzitutto una notizia: Damiano dei Maneskin è stato visto in piazza aspromonte - Vudoppio : RT @tvblogit: Damiano David, il frontman dei Maneskin, si sottoporrà ad un test antidroga per chiudere il presunto caso legato alle immagin… -