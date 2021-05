Coma Cose in concerto a Codroipo. 18 Luglio 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) L’attesissimo ritorno dei Coma Cose a quasi due anni di distanza dall’ultimo tour, si arricchisce oggi di sette tappe. Dopo l’annuncio dei primi concerti e del sold out della data serale di Bologna (show pomeridiano ancora disponibile) e di quelle di Gardone Riviera (BS) e Milano (6 Luglio), Fausto Lama e California estendono l’abbraccio ai fan con nuovi appuntamenti del loro NOSTRALGIA TOUR in partenza a giugno 2021, raddoppiando l’appuntamento milanese e toccando nuove città e festival estivi italiani, in attesa di ulteriori tappe da aggiungere al già fitto calendario. I live dei Coma Cose da sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Finalmente potremo tornare ad essere sorpresi ... Leggi su udine20 (Di domenica 23 maggio 2021) L’attesissimo ritorno deia quasi due anni di distanza dall’ultimo tour, si arricchisce oggi di sette tappe. Dopo l’annuncio dei primi concerti e del sold out della data serale di Bologna (show pomeridiano ancora disponibile) e di quelle di Gardone Riviera (BS) e Milano (6), Fausto Lama e California estendono l’abbraccio ai fan con nuovi appuntamenti del loro NOSTRALGIA TOUR in partenza a giugno, raddoppiando l’appuntamento milanese e toccando nuove città e festival estivi italiani, in attesa di ulteriori tappe da aggiungere al già fitto calendario. I live deida sempre sono fortemente evocativi e punteggiati da attimi capaci di diventare iconici, come il gioco di sguardi portato sul palco dell’Ariston. Finalmente potremo tornare ad essere sorpresi ...

