Bombe carta contro i vigili dai ribelli del coprifuoco (Di domenica 23 maggio 2021) Gli agenti erano intervenuti per contrastare i possibili assembramenti e sono stati attaccati da circa 300 giovani Leggi su ilgiornale (Di domenica 23 maggio 2021) Gli agenti erano intervenuti per contrastare i possibili assembramenti e sono stati attaccati da circa 300 giovani

Advertising

dianthags : @SusiTolin Certo le spiego. Si radunano in 300, benché vietato. E lanciano bombe carta. Io non la chiamo libertà. L… - faustalissia : RT @francofontana43: Roma. La “mala” movida, così l’ha definita il questore Piantedosi, si sta attrezzando. E attacca con bombe carta e mol… - francofontana43 : Roma. La “mala” movida, così l’ha definita il questore Piantedosi, si sta attrezzando. E attacca con bombe carta e… - FareReteCT : RT @PBerizzi: Forza Nuova lancia la manifestazione fascista del 22 maggio a #Roma con un video auto-celebrativo degli scontri in piazza con… - robydigi : RT @amicidiisraele: Gli estremisti islamici hanno portato la Jihad in Occidente, bombe carta contro gli ebrei a New York -