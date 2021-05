Bielorussia: Ue verso sanzioni, Parigi convoca ambasciatore (Di domenica 23 maggio 2021) I capi di Stato e di governo dei Ventisette, convocati per un vertice domani e martedì a Bruxelles, discuteranno di "possibili sanzioni" dell'Ue contro la Bielorussia, che oggi ha costretto un aereo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) I capi di Stato e di governo dei Ventisette,ti per un vertice domani e martedì a Bruxelles, discuteranno di "possibili" dell'Ue contro la, che oggi ha costretto un aereo ...

