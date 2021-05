Basilicata, 3 comuni in zona rossa: ma prosegue la campagna vaccinale (Di domenica 23 maggio 2021) POTENZA - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 24 maggio 2021 e fino al giorno 30 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 23 maggio 2021) POTENZA - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID - 19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 24 maggio 2021 e fino al giorno 30 ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Basilicata, 3 comuni in zona rossa: ma prosegue la campagna vaccinale - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 22 MAGGIO: 38 CASI POSITIVI (8 PIETRAGALLA, 5 POTENZA, 25 ALTRI COMUNI LUC… - Vibraz_Lucane : ?? TG7 Basilicata News 21 maggio 2021. Incendio a Potenza, Revocata zona rossa due comuni, Recupero cane… - SassiLive : +++CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 21 MAGGIO: 67 CASI POSITIVI (13 MELFI, 8 POTENZA,46 ALTRI COMUNI LUCANI),… - samuelegrippaa : Modello #Basilicata. Sospensione delle vaccinazioni over50 nei Comuni. Per responsabilità altrui, Sindaci e amminis… -