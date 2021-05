Ancora Tsitsipas | secondo titolo sul rosso | battuto Norrie Ora il Roland Garros

(Di domenica 23 maggio 2021)della stagione per Stefanos, etrionfo suldopo il Masters 1000 di Monte - Carlo. Nell'Atp 250 di Lione, il greco non ha avuto troppe difficoltà a sbarazzarsi in ...

E se in avvio di entrambi i parziali, Norrie è sembrato in grado di reggere l'urto, alla lunga la maggiore pesantezza e completezza del tennis diha fatto la differenza in maniera evidente.... e se la sfortuna dovesse aver concluso il suo lavoro con lui, potremmovederne delle belle. ... Da Melbourne 2021 la ripresa, con i cinque set lottati di fronte a Stefanosa far tornare ...Stefanos Tsitsipas e Cameron Norrie quest’oggi si contenderanno il titolo dell’ATP 250 di Lione. Per il tennista greco si tratta della quarta finale stagionale, la terza su terra rossa (dopo Montecarl ...Stefanos Tsitsipas ha sconfitto in rimonta Lorenzo Musetti al torneo ATP 250 di Lione. Il tennista greco è stato bravo a reagire dopo il primo set giocata in maniera impeccabile del talento azzurro. N ...