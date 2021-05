Amici, Briga: frecciatina a Sangiovanni? (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la fine della centesima edizione di Amici sono tanti gli esperti del mondo della danza e della musica che sono intervenuti sugli allievi del talent. Briga, ex concorrente di Amici, ha svelato perché non è più tornato in trasmissione, lanciando una frecciatina a Sangiovanni. La ventesima edizione di Amici si è conclusa con grande successo: Giulia ha trionfato portando a casa il montepremiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la fine della centesima edizione disono tanti gli esperti del mondo della danza e della musica che sono intervenuti sugli allievi del talent., ex concorrente di, ha svelato perché non è più tornato in trasmissione, lanciando una. La ventesima edizione disi è conclusa con grande successo: Giulia ha trionfato portando a casa il montepremiArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Briga spiega perché non è più andato ospite ad Amici - RachelDOBrien : Briga rimane comunque uno dei miei King di Amici. ?? - LuLu69794666 : @BITCHYFit Briga era un dito in ...anche quando ha fatto Amici. Troppa spocchia a buon mercato. - IsaeChia : Briga spiega perché non è più andato ospite ad Amici ed è sarcastico su Sangiovanni #amici20 - galsruIe : NON BRIGA io lo stannavo ad amici -