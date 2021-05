Zaniolo, via libera agli allenamenti completi: "Sono felicissimo!" (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA - Nicolò Zaniolo questa mattina alle 8.30 ha preso un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per l'ultimo controllo a Innsbruck dal prof. Fink che lo aveva operato lo scorso settembre. Il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 22 maggio 2021) ROMA - Nicolòquesta mattina alle 8.30 ha preso un volo privato dall'aeroporto di Ciampino per l'ultimo controllo a Innsbruck dal prof. Fink che lo aveva operato lo scorso settembre. Il ...

