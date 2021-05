William in Scozia cede ai ricordi | toccante su Lady Diana e Kate Middleton

Advertising

andrea_lapponi : RT @Paginauno_ed: ?? Dal 27 maggio la nuova edizione del romanzo “Docherty” di William McIlvanney, tradotto da Carmine Mezzacappa, sarà dis… - Paginauno_ed : ?? Dal 27 maggio la nuova edizione del romanzo “Docherty” di William McIlvanney, tradotto da Carmine Mezzacappa, sa… -

Ultime Notizie dalla rete : William Scozia

Il fratello di Harry riserva parole toccanti per la madre e per la moglie: il 'discorso ...Quanto a, davvero - a ragione - furibondo per quell'intervista del 1995, anche oggi ha ricordato mamma Diana. In visita in, in nome della regina, assieme alla moglie Kate ha riannodato ...Sentimenti contrastanti per il Principe William. Il marito di Kate Middleton, durante la sua visita in Scozia – si è recato ad Edimburgo per l’Assemblea Generale della Chiesa nazionale – si è abbandon ...Il caso dell’intervista della principessa Diana alla Bbc, le confessioni del principe Harry. Her Majesty reagisce con la dedizione alla missione di una vita ...