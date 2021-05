Superbike, GP Aragon 2021. Jonathan Rea domina e arriva a quota 100 vittorie! Michael Rinaldi è 7° (Di sabato 22 maggio 2021) Il Mondiale Superbike 2021 si è aperto con gara-1 del Gran Premio di Aragon. Il successo è stato appannaggio di Jonathan Rea, che in sella alla sua Kawasaki ha preceduto Alex Lowes (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Le Ducati hanno chiuso ai piedi del podio Alla partenza le più leste sono le Kawasaki, poiché Jonathan Rea si pone al comando davanti al compagno Alex Lowes. Terza piazza provvisoria per la Ducati di Scott Redding, mentre dietro di loro si apre una battaglia a tre che comprende l’altra Ducati di Chaz Davies, nonché le due Yamaha di Garrett Gerloff e Toprak Razgatlioglu. Nelle fasi iniziali le Kawasaki volano via con un ritmo insostenibile per tutti gli avversari. Rea spinge al massimo, ma Lowes lo segue come un’ombra. Dietro alle verdone, i valori cambiano. Razgatlioglu mostra i ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Il Mondialesi è aperto con gara-1 del Gran Premio di. Il successo è stato appannaggio diRea, che in sella alla sua Kawasaki ha preceduto Alex Lowes (Kawasaki) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Le Ducati hanno chiuso ai piedi del podio Alla partenza le più leste sono le Kawasaki, poichéRea si pone al comando davanti al compagno Alex Lowes. Terza piazza provvisoria per la Ducati di Scott Redding, mentre dietro di loro si apre una battaglia a tre che comprende l’altra Ducati di Chaz Davies, nonché le due Yamaha di Garrett Gerloff e Toprak Razgatlioglu. Nelle fasi iniziali le Kawasaki volano via con un ritmo insostenibile per tutti gli avversari. Rea spinge al massimo, ma Lowes lo segue come un’ombra. Dietro alle verdone, i valori cambiano. Razgatlioglu mostra i ...

Advertising

sportface2016 : #Superbike, Gara-1 #AragonGP 2021: #Rea centra la sua centesima vittoria in carriera - zazoomblog : LIVE Superbike GP Aragon 2021 in DIRETTA: scatta subito Rea poi Lowes Redding e Gerloff! - #Superbike #Aragon… - leopnd1 : Stagione nuova, abitudini vecchie: Mister Recordbreaker @jonathanrea vince Gara 1 ad Aragon bevendossi un caffè sot… - corsedimoto : SUPERBIKE - Jonathan #Rea domina la sfida d'apertura della #Superbike 2021. Sempre in testa, dall'inizio alla fine:… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sbk #Aragon: Johnny #Rea si aggiudica la prima #Superpole della stagione 2021 @WorldSBK @jonathanrea -