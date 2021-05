Stasera l’Eurovision Song Contest 2021 per la finalissima su Rai1 (Di sabato 22 maggio 2021) E’ tutto pronto per la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021, questa sera su Rai 1 tutti a tifare per i Maneskin, anche se la sorte della band che ha trionfato a Sanremo non dipenderà dal pubblico italiano! Sabato 22 maggio, dalle 20.40, ritorna su Rai1 in diretta da Rotterdam la 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il festival europeo della canzone.Per raccontare al pubblico italiano la grande rassegna continentale della Ahoy Arena di Rotterdam è stata scelta quella che molti hanno definito una strana coppia! Il duo infatti è formato da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. I due conduttori scalderanno i motori già nell’Anteprima Eurovision Song Contest, dalle 20.40, preparando il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 maggio 2021) E’ tutto pronto per ladel, questa sera su Rai 1 tutti a tifare per i Maneskin, anche se la sorte della band che ha trionfato a Sanremo non dipenderà dal pubblico italiano! Sabato 22 maggio, dalle 20.40, ritorna suin diretta da Rotterdam la 65ª edizione del, il festival europeo della canzone.Per raccontare al pubblico italiano la grande rassegna continentale della Ahoy Arena di Rotterdam è stata scelta quella che molti hanno definito una strana coppia! Il duo infatti è formato da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. I due conduttori scalderanno i motori già nell’Anteprima Eurovision, dalle 20.40, preparando il ...

297Stella : RT @xxtomsel0vs: abbiamo vinto l'eurovision solo due volte in 65 anni, non abbiamo vinto con 'non mi avete fatto niente' che aveva un testo… - camilladef_ : io: 'che schifo l'Italia, non vedo l'ora di finire la scuola per andarmene all'estero' sempre io stasera con i Man… - _ansiaeparanoie : Buongiorno, siamo pronti a non vincere l'Eurovision neanche stasera? - infoitcultura : Maneskin all'Eurovision, stasera la finale: «Facciamo come l'Italia a Berlino nel 2006» - ltsmonique : Buongiorno solo ai Maneskin che si preparano a calpestare l'Europa stasera ?? #Eurovision -