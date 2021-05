Ranieri: “Dispiace non aver potuto salutare i tifosi. Nel futuro una Nazionale” (Di domenica 23 maggio 2021) Caudio Ranieri lascia la Sampdoria, congedandosi con un bel 3-0 contro il Parma. Il tecnico ha così parlato a fine gara a Sky Sport: “Volevo che la squadra lottasse fino all’ultima partita. Non credo di aver mai rimproverato nessuno nella mia carriera. I ragazzi erano contenti stasera. Mi è dispiaciuto non aver potuto salutare i tifosi stasera, li saluto e abbraccio tutti adesso. Purtroppo non c’erano alternative al rinnovo. Per me era importante dare il massimo, volevo essere degno di questa squadra e società. E adesso? Vedremo, io ho ancora tanto voglia di lavorare”. Sul futuro: “Ora mi rilasso, mi godo le vacanze, guardo gli Europei, magari le Olimpiadi starò in famiglia. Dal primo luglio penserò a cosa fare. Nel mio futuro ci sarà anche una ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Caudiolascia la Sampdoria, congedandosi con un bel 3-0 contro il Parma. Il tecnico ha così parlato a fine gara a Sky Sport: “Volevo che la squadra lottasse fino all’ultima partita. Non credo dimai rimproverato nessuno nella mia carriera. I ragazzi erano contenti stasera. Mi è dispiaciuto nonstasera, li saluto e abbraccio tutti adesso. Purtroppo non c’erano alternative al rinnovo. Per me era importante dare il massimo, volevo essere degno di questa squadra e società. E adesso? Vedremo, io ho ancora tanto voglia di lavorare”. Sul: “Ora mi rilasso, mi godo le vacanze, guardo gli Europei, magari le Olimpiadi starò in famiglia. Dal primo luglio penserò a cosa fare. Nel mioci sarà anche una ...

Advertising

ilcirotano : Ranieri: 'Ho ancora voglia di lavorare. Dispiace non aver salutato i tifosi' - - sportli26181512 : Samp, Ranieri: 'Ho ancora voglia di lavorare. Dispiace non aver salutato i tifosi' - infoitsport : Samp, Ferrero: 'Prendiamo atto della decisione di Ranieri. Ci dispiace ma può succedere' - Giulia2323 : @AnnitaLorefice @unavitadacinema Immaggino quanto vi dispiaccia ?? Un presidente vergognoso davvero ...non lo merita… - sportface2016 : #Sampdoria, il commento del presidente #Ferrero sull'addio di #Ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Ranieri Dispiace Sampdoria, Ferrero: 'Dispiace per l'addio di Ranieri, ma ne prendiamo atto' Così Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria , commenta la decisione di Ranieri di lasciare i blucerchiati al termine della stagione. ' Ci dispiace, ma il rispetto reciproco non va mai messo in ...

Ranieri sull'addio: 'Non ci sono i presupposti per restare' Claudio Ranieri, in conferenza stampa, ha voluto chiarire le motivazioni che lo hanno portato a dire addio ... Mi dispiace tantissimo non poter far vedere la Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e ...

Ranieri: “Dispiace non aver potuto salutare i tifosi. Nel futuro una Nazionale” alfredopedulla.com Sampdoria Parma, Dugout celebra il sinistro di Signori Dugout ci porta indietro nel tempo e celebra il sinistro di Beppe Signori – VIDEO. Manca ormai pochissimo a Sampdoria Parma, match della 38a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Il ...

Rinnovo Osti e Pecini, tutto in stand-by: la situazione E un ruolo chiave potrebbero svolgerlo proprio i due dirigenti. Entrambi a lavoro per scegliere il tecnico che subentrerà a Ranieri. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, resta ancora da capire quale sarà ...

Così Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria , commenta la decisione didi lasciare i blucerchiati al termine della stagione. ' Ci, ma il rispetto reciproco non va mai messo in ...Claudio, in conferenza stampa, ha voluto chiarire le motivazioni che lo hanno portato a dire addio ... Mitantissimo non poter far vedere la Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e ...Dugout ci porta indietro nel tempo e celebra il sinistro di Beppe Signori – VIDEO. Manca ormai pochissimo a Sampdoria Parma, match della 38a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45. Il ...E un ruolo chiave potrebbero svolgerlo proprio i due dirigenti. Entrambi a lavoro per scegliere il tecnico che subentrerà a Ranieri. Dopo l’addio di Claudio Ranieri, resta ancora da capire quale sarà ...