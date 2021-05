Palinuro, bimba di 5 anni muore precipitando dal sentiero del trekking (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Palinuro, nel Cilento. Una bimba di appena 5 anni, di nazionalità tedesca, ha perso la vita mentre era impegnata in un?attività di... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 maggio 2021) Tragedia nella tarda mattinata di oggi a, nel Cilento. Unadi appena 5, di nazionalità tedesca, ha perso la vita mentre era impegnata in un?attività di...

Advertising

occhio_notizie : Una bimba di soli 5 anni è morta dopo essere precipitata da un sentiero per trekking durante una gita con la famigl… - isamiccoli52 : RT @mattinodinapoli: Palinuro, bimba di 5 anni muore precipitando dal sentiero del trekking - mattinodinapoli : Palinuro, bimba di 5 anni muore precipitando dal sentiero del trekking - anteprima24 : ** #Tragedia a #Palinuro, #Bimba di 5 anni muore precipitando in mare ** - LaCittaSalerno : +++ LA TRAGEDIA +++ BIMBA DI 5 ANNI PRECIPITA IN MARE E MUORE NEL SALERNITANO LEGGI QUI -->… -