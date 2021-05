Nuova Tesla dei record: accelerazione monstre con i razzi di SpaceX – VIDEO (Di sabato 22 maggio 2021) Elon Musk aveva annunciato lo scorso mese di aprile che avrebbe prodotto una Tesla da record, la più veloce di sempre, ed ha mantenuto le promesse: il prossimo 3 giugno, fra una decina di giorni, svelerà la Tesla Model S Plaid, una versione “ultra” della famosa Model S, in grado di raggiungere velocità vertiginose ma soprattutto un’accelerazione da paura. La Tesla Model S Plaid da record: i numeri (Foto Hwupgrade.it)I numeri svelati dalla azienda automobilistica di Freemont, in California, parlano infatti di soli 2.1 secondi per passare da 0 a 100 chilometri allora in meno di due secondi. Dato imbarazzante se si pensa che l’auto più veloce al mondo, l’americana SSC Tatuara, raggiunge i 100 km/h in 2.5 secondi, quindi più lenta rispetto alla creatura di Elon Musk. Per raggiungere queste ... Leggi su computermagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Elon Musk aveva annunciato lo scorso mese di aprile che avrebbe prodotto unada, la più veloce di sempre, ed ha mantenuto le promesse: il prossimo 3 giugno, fra una decina di giorni, svelerà laModel S Plaid, una versione “ultra” della famosa Model S, in grado di raggiungere velocità vertiginose ma soprattutto un’da paura. LaModel S Plaid da: i numeri (Foto Hwupgrade.it)I numeri svelati dalla azienda automobilistica di Freemont, in California, parlano infatti di soli 2.1 secondi per passare da 0 a 100 chilometri allora in meno di due secondi. Dato imbarazzante se si pensa che l’auto più veloce al mondo, l’americana SSC Tatuara, raggiunge i 100 km/h in 2.5 secondi, quindi più lenta rispetto alla creatura di Elon Musk. Per raggiungere queste ...

