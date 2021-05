Nuoto, Europei 2021: la 4×100 mista si tinge di bronzo. Pellegrini e compagni sul podio (Di sabato 22 maggio 2021) L’Italia chiude in bellezza la penultima giornata degli Europei 2021 di Nuoto in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). La 4×100 stile libero mista ha infatti conquistato la medaglia di bronzo col tempo di 3:22.64, inchinandosi soltanto nel finale al cospetto di Gran Bretagna (3:22.07) e Olanda (3:22.26). Alessandro Miressi è partita a razzo nella prima frazione, ha chiuso col crono di 47.63 e precedeva nettamente Gran Bretagna e Ungheria. Le successive due vasche portano la firma di un tonico Thomas Ceccon, che conserva il vantaggio sui più immediati inseguitori e tocca la piastra in prima posizione. Federica Pellegrini tiene botta e chiude la propria frazione con 39 centesimi di vantaggio sulla Gran Bretagna. Il testimone passa a Silvia Di ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) L’Italia chiude in bellezza la penultima giornata deglidiin corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Lastile liberoha infatti conquistato la medaglia dicol tempo di 3:22.64, inchinandosi soltanto nel finale al cospetto di Gran Bretagna (3:22.07) e Olanda (3:22.26). Alessandro Miressi è partita a razzo nella prima frazione, ha chiuso col crono di 47.63 e precedeva nettamente Gran Bretagna e Ungheria. Le successive due vasche portano la firma di un tonico Thomas Ceccon, che conserva il vantaggio sui più immediati inseguitori e tocca la piastra in prima posizione. Federicatiene botta e chiude la propria frazione con 39 centesimi di vantaggio sulla Gran Bretagna. Il testimone passa a Silvia Di ...

