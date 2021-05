Nicola ' io da Toro | ma devo parlare col club

(Di sabato 22 maggio 2021) "Ho dimostrato di essere da, ma la mia testa è a domani: vogliamo vincere e agganciare chi ci sta davanti, da lunedì in poi avrò un incontro con il presidente e con il direttore": così il tecnico ...

...da, ma la mia testa è a domani: vogliamo vincere e agganciare chi ci sta davanti, da lunedì in poi avrò un incontro con il presidente e con il direttore": così il tecnico granata, Davide, ...

"Ho dimostrato di essere da Toro, ma la mia testa è a domani: vogliamo vincere e agganciare chi ci sta davanti, da lunedì in poi avrò un incontro con il presidente e con il direttore": così il tecnico ...Torino-Benevento è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.