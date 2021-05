Moto contro trattore: perde la vita un centauro di 43 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – Tragico incidente nella serata di ieri lungo via Pertini, nel territorio di Capaccio Paestum. Per cause tutte da valutare e identificare, una Moto si è scontrata contro un trattore, uno schianto violentissimo nel quale ha perso la vita un 43enne, Valerio Punzi, bresciano di nascita, ma residente nel comune salernitano dove gestiva un bar. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il 43enne lascia una compagna e due figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – Tragico incidente nella serata di ieri lungo via Pertini, nel territorio di Capaccio Paestum. Per cause tutte da valutare e identificare, unasi è scontrataun, uno schianto violentissimo nel quale ha perso laun 43enne, Valerio Punzi, bresciano di nascita, ma residente nel comune salernitano dove gestiva un bar. Per lui non c’è stato nulla da fare. Il 43enne lascia una compagna e due figli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Moto contro #Trattore: perde la vita un #Centauro di 43 anni ** - Pazzotiodio : Stan account che difenderebbe il suo punto di riferimento contro tutto e tutti. Stima assoluta e poi per il resto q… - Alessia04203677 : Perché è importante leggere commenti: Tweet:è nato il movimento ispanico 'Battiato' Commento:È però un movimento in… - TraniLiveIt : Violento impatto tra auto e moto: centauro vola contro parabrezza dell'auto - LoScemografo : Mi ferma tipo x metter firma contro ciclabile su viale delle Province (RM):'perché in questa via passano bambini,di… -