Morto Francesc Arnau, ex portiere del Barcellona: aveva 46 anni (Di sabato 22 maggio 2021) Grave lutto nel mondo del calcio. A soli 46 anni, è scomparso l'ex portiere del Barcellona Francesc Arnau Ex giocatore del Barça e attuale dirigente sportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau è scomparso all'età di 46 anni. A dare la triste notizia il club saturiamo con un comunicato sui canali social. "Siamo profondamente dispiaciuti per L'articolo proviene da Inews.it.

