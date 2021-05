“Ma è davvero lui?” Giorgio Manetti è irriconoscibile in questa foto (Di sabato 22 maggio 2021) Approdato a Uomini e Donne nel 2015 Giorgio Manetti, fiorentino classe 1956, è diventato celebre per la sua frequentazione con Gemma Galgani durata qualche mese e poi tra tira e molla naufragata miseramente di fronte alla richiesta di lui di uscire dal programma e viversi fuori, proposta rifiutata dalla dama torinese salvo poi lamentarsi per altrettanti mesi pregandolo di tornare assieme. La nuova fidanzata Ma Giorgio dopo alcune altre frequentazioni si è visto costretto ad abbandonare il programma dopo le numerose critiche mossegli di continuo dagli opinionisti, trovando poi l’amore fuori dagli studi televisivi nella persona di Caterina, una ex fidanzata ritrovata dopo anni e con la quale alla fine è andato a convivere. Giorgio, come ha più volte raccontato, ha vissuto per anni in ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 22 maggio 2021) Approdato a Uomini e Donne nel 2015, fiorentino classe 1956, è diventato celebre per la sua frequentazione con Gemma Galgani durata qualche mese e poi tra tira e molla naufragata miseramente di fronte alla richiesta didi uscire dal programma e viversi fuori, proposta rifiutata dalla dama torinese salvo poi lamentarsi per altrettanti mesi pregandolo di tornare assieme. La nuova fidanzata Madopo alcune altre frequentazioni si è visto costretto ad abbandonare il programma dopo le numerose critiche mossegli di continuo dagli opinionisti, trovando poi l’amore fuori dagli studi televisivi nella persona di Caterina, una ex fidanzata ritrovata dopo anni e con la quale alla fine è andato a convivere., come ha più volte raccontato, ha vissuto per anni in ...

