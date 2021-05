LIVE Musetti-Tsitsipas, ATP Lione in DIRETTA: l’azzurro tra poco in campo! Herbert e Mahut volano in finale in doppio (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Si è appena concluso il match di doppio con la vittoria al tie-break per 7 punti a 4 in favore dei due tennisti francesi che sfideranno in finale Hugo Nys e Tim Putz. 13.33 Restate con noi dunque! Tra poco si comincia a Lione. 13.32 Leggero ritardo per la prima semifinale maschile che vedrà protagonista l’azzurro. In campo ancora i padroni di casa Herbert/Mahut che hanno vinto il primo parziale per 7-5 e ora si giocano la finale al tie-break contro Demoliner/Gonzalez. 13.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 Si è appena concluso il match dicon la vittoria al tie-break per 7 punti a 4 in favore dei due tennisti francesi che sfideranno inHugo Nys e Tim Putz. 13.33 Restate con noi dunque! Trasi comincia a. 13.32 Leggero ritardo per la prima semimaschile che vedrà protagonista. In campo ancora i padroni di casache hanno vinto il primo parziale per 7-5 e ora si giocano laal tie-break contro Demoliner/Gonzalez. 13.30 Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Stefanos, sfida valida per la ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Lione 2021 - Terza semifinale in carriera per Lorenzo Musetti che sfida per la seconda volta Ste… - PSSportsIT : ???? Musetti ?? Tsitsipas ???? Dopo il ???? sarà finale ?? Ma è un osso duro ?? Pronostico LIVE #ATPLione ??????… - infoitsport : LIVE - MUSETTI-Bedene 6-3 7-6, Atp Lione 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - livetennisit : ATP Ginevra e Lione: LIVE le Finali e Semifinali. In campo Lorenzo Musetti contro Tsitsipas (LIVE) - Stanisl70162074 : @GeorgeSpalluto Confronto degli italiani Race vs Classifica ATP Live: Berrettini 9 - 9 (0) Sinner 10 - 19 (-9) Son… -