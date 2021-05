Hysaj può restare al Napoli: mossa clamorosa di Aurelio De Laurentiis (Di sabato 22 maggio 2021) Il calciomercato del Napoli è fatto anche di rinnovo di contratto. Uno di questi è quello di Elseid Hysaj che clamorosamente potrebbe anche restare al Napoli. Il calciatore albanese ha il contratto in scadenza a fine stagione ed il Napoli oramai da tempo era rassegnato a perderlo a parametro zero. Nonostante tutto nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo per il rinnovo di Hysaj col Napoli. Il giocatore nonostante fosse in scadenza non ha mai fatto mancare il suo apporto. Gattuso lo ha utilizzato quasi sempre sulla fascia mancina di difesa, ruolo non suo. Hysaj non ha mai fatto mancare impegno e professionalità ed in alcuni match è stato anche superlativo. Hysaj possibile rinnovo col Napoli La stagione ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 maggio 2021) Il calciomercato delè fatto anche di rinnovo di contratto. Uno di questi è quello di Elseidchemente potrebbe ancheal. Il calciatore albanese ha il contratto in scadenza a fine stagione ed iloramai da tempo era rassegnato a perderlo a parametro zero. Nonostante tutto nelle ultime ore qualcosa si sta muovendo per il rinnovo dicol. Il giocatore nonostante fosse in scadenza non ha mai fatto mancare il suo apporto. Gattuso lo ha utilizzato quasi sempre sulla fascia mancina di difesa, ruolo non suo.non ha mai fatto mancare impegno e professionalità ed in alcuni match è stato anche superlativo.possibile rinnovo colLa stagione ...

ilLamecus : Per me #Hysaj può essere pure Maldini. ME SO ROTTO ER CAZZO DI VEDERE GIOCATORI ALBANESI CHE ARRIVANO ALLA LAZIO… - millansantamar : @Torrenapoli1 La Champion e il premio tra 2 e 4 posto portano immediatamente più di 65 mln, quindi Allegri può rien… - andreatakeapill : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli CALCIOMERCATO - Napoli, il sostituto di Hysaj può arrivare dal Sassuolo - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli CALCIOMERCATO - Napoli, il sostituto di Hysaj può arrivare dal Sassuolo - kisskissnapoli : Valdifiori: 'Hysaj è un calciatore duttile, che può giocare a destra e sinistra come ha dimostrato nel tempo. Non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Hysaj può Napoli - Verona, previsione tattica e probabili formazioni Probabile formazione (4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Demme, Fabian ... Quest'aspetto può essere fondamentale, perchè andando subito in goal salterebbe il piano gara di ...

Probabili formazioni della 38ª giornata. Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, covid Adrien Silva può recuperare, in avanti dovrebbero iniziare Quagliarella e Gabbiadini. Nel Parma ... Di Lorenzo e Hysaj i terzini, Bakayoko e Ruiz in mezzo. Juric dovrebbe sostituire lo squalificato ...

