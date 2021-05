Guardiola su Baggio: «Per me come un papà, in un mio futuro in Italia…» (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha speso parole affettuose per il Divin codino Roberto Baggio. Ecco le sue parole Il tecnico spagnolo del Manchester City Pep Guardiola ha parlato del suo amico ed ex compagno al Brescia Roberto Baggio sulle pagine del Corriere dello Sport dedicate al Divin codino. Ecco le sue parole. PRIMO PENSIERO – «La prima cosa che mi viene in mente pensando a Roberto risale ai primi anni ’90. Io giocavo al Barça, lui alla Juve e quella squadra era tutti dietro e un dio davanti» BRESCIA – «È stato come un papà per me. Quando il giocatore più forte è anche il più umile, non può che funzionare tutto al meglio» futuro – «Quando avrò 72 anni e verrò in Italia ad allenare gli chiederò di farmi da assistente. Ma lui non lo convinci, decide ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Il tecnico del Manchester City Pepha speso parole affettuose per il Divin codino Roberto. Ecco le sue parole Il tecnico spagnolo del Manchester City Pepha parlato del suo amico ed ex compagno al Brescia Robertosulle pagine del Corriere dello Sport dedicate al Divin codino. Ecco le sue parole. PRIMO PENSIERO – «La prima cosa che mi viene in mente pensando a Roberto risale ai primi anni ’90. Io giocavo al Barça, lui alla Juve e quella squadra era tutti dietro e un dio davanti» BRESCIA – «È statounper me. Quando il giocatore più forte è anche il più umile, non può che funzionare tutto al meglio»– «Quando avrò 72 anni e verrò in Italia ad allenare gli chiederò di farmi da assistente. Ma lui non lo convinci, decide ...

Advertising

sportface2016 : Pep #Guardiola: 'Allenerò in #Italia a 72 anni e chiederò a #Baggio di farmi da assistente' - psb_original : Guardiola ricorda Brescia: 'Baggio come un papà per me' #SerieB - Lalo7517 : @Lisa29411519 @miquel_m_m @FabioFagnani1 @BresciaOfficial @Inter @BfcOfficialPage @GiornaleVicenza @LRVicenza… - Giosuigeneris : @Suarezismo9_ Roberto Baggio,Messi y Guardiola. -