Fabrizio Corona, grave lutto per il Re dei paparazzi: "Come faccio ora senza di te" (Di sabato 22 maggio 2021) Il ricordo con le foto a fine articolo. È morta Severina Panarello. La donna, responsabile Uepe (Ufficio per l'esecuzione penale esterna) di Milano, aveva avuto colloqui con tanti detenuti tra cui anche nomi illustri Come Silvio Berlusconi e Fabrizio Corona che dovevano scontare la propria pena fuori dal carcere. Ed è proprio quest ultimo, l'ex paparazzo delle star, a dedicare un post commovente a Severina. «Le ho voluto bene Come una madre. Ho pianto solo con lei, davanti a lei, per gioia, dolore, emozione, sconforto. Ha vissuto per tutti noi detenuti, affinchè venissero riconosciute le pene alternative Come un valore della costituzione per cominciare nel modo giusto una nuova vita». La Panarello aveva da poco scoperto di avere un male incurabile e oggi si è spenta all'età di 58 anni.

