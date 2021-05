F1 Gp Monaco Montecarlo 2021, prove libere 3: risultati e classifica, Verstappen davanti alle Ferrari (Di sabato 22 maggio 2021) Max Verstappen davanti alle Ferrari. La terza sessione delle prove libere del Gran Premio di Monaco, valevole per la quinta tappa del Mondiale di Formula 1 2021, vede il pilota olandese della Red Bull davanti a tutti. Ma la Ferrari c’è e continua a rispondere presente: Carlos Sainz è secondo ad un nulla rispetto a Max e terzo c’è Charles Leclerc. Dietro di loro c’è la Mercedes di Valtteri Bottas che precede l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Solamente settimo Lewis Hamilton che non sembra aver trovato ancora la confidenza giusta nelle curve del Principato. alle 15 una qualifica che si prospetta intensissima: da segnalare anche gli incidenti di Latifi e Mick Schumacher, per loro la qualifica è a ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Max. La terza sessione delledel Gran Premio di, valevole per la quinta tappa del Mondiale di Formula 1, vede il pilota olandese della Red Bulla tutti. Ma lac’è e continua a rispondere presente: Carlos Sainz è secondo ad un nulla rispetto a Max e terzo c’è Charles Leclerc. Dietro di loro c’è la Mercedes di Valtteri Bottas che precede l’altra Red Bull, quella di Sergio Perez. Solamente settimo Lewis Hamilton che non sembra aver trovato ancora la confidenza giusta nelle curve del Principato.15 una qualifica che si prospetta intensissima: da segnalare anche gli incidenti di Latifi e Mick Schumacher, per loro la qualifica è a ...

