F1 GP Monaco 2021 | Steiner | “Schumacher assente in qualifica | ma domani in gara ci sarà”

(Di sabato 22 maggio 2021) “Per oggi non riusciamo a sistemare la macchina, bisogna cambiare il cambio e la sospensione ma perMickci”. Queste le parole di Gunter, team principal di Haas, che conferma a Sky Sport l’assenza diper le qualifiche del Gran Premio didopo l’incidente in FP3. “Ha fatto un errore, lo ha detto anche lui e bisogna prenderlo così com’è”, conclude. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? Verstappen miglior tempo a Monaco nelle #FP3 ?? Ferrari super competitive. Alle 15 la qualifica LIVE su Sky Sport… - SkySportF1 : ?? Verstappen davanti alle Ferrari nelle #FP3 ? Incidente per Mick Schumacher nel finale I risultati ?… - SkySportF1 : ? Incidente per Latifi (-15' ?? #FP3) ? Bandiera rossa e sessione sospesa LIVE ? - CuyanoDelSur : Se viene la Qualy Monaco 2021! - maron_barbara : RT @F1RaiContext: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori da Gianfranco Mazzoni, Ivan Capelli, Giancarlo Bruno e da tutta la squadra di… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco 2021

Una volta sbattuto a, la tua sessione è finita". Così è stato: per la coppia di piloti più ... la monoposto di Maranello non ha tradito le aspettative, su una delle piste che in questo...Julian Nagelsmann ufficiale al Bayern/ Bavaresi versano al Lipsia cifra record DIRETTA DORTMUND LEVERKUSEN: PASSERELLA FINALE Dortmund Leverkusen , in diretta sabato 22 maggioalle ore 15.Calciomercato Roma, il centrocampista si allontana. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo è vicino al Bayern Monaco ...Secondo quanto scritto dal sito ufficiale formula1.com, Mick Schumacher non prenderà parte alle qualifiche del GP Monaco 2021 di F1, che si disputa a Montecarlo, a causa dei danni accusati dalla sua v ...