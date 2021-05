Convocati Udinese per l’Inter: l’elenco di Gotti (Di sabato 22 maggio 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro l’Inter. l’elenco Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori Convocati per la sfida di domani contro l’Inter. Ecco la lista: PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet. DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 90 Zeegelaar. CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 24 Battistella; 37 Pereyra; 64 Palumbo. ATTACCANTI: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri; 68 Basha. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Luca, tecnico dell’, ha diramatodei giocatoriper la sfida di domani controLuca, tecnico dell’, ha diramatodei giocatoriper la sfida di domani contro. Ecco la lista: PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet. DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 65 Rigo; 90 Zeegelaar. CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 24 Battistella; 37 Pereyra; 64 Palumbo. ATTACCANTI: 7 Okaka; 32 Llorente; 45 Forestieri; 68 Basha. L'articolo proviene da Calcio News 24.

