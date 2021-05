CHE FINE HA FATTO LO SCHERZO DELLE IENE A STEFANIA ORLANDO? “NON ANDRÀ IN ONDA” (Di sabato 22 maggio 2021) STEFANIA ORLANDO sta vivendo un periodo di grande popolarità grazie all’esperienza al GF Vip, un’edizione di cui si parla come se fosse ancora in ONDA. Un mese fa la showgirl e opinionista è stata “vittima” DELLE IENE. Il programma cult di Italia 1, oltre alle consuete inchieste, da anni organizza scherzi ai personaggi famosi in una sorta di spin off di Scherzi a parte. C’era attesa nei social per la messa in ONDA dello SCHERZO a STEFANIA ORLANDO ma la diretta interessata ha appena svelato che non ANDRÀ in ONDA. Non si capiscono i motivi, forse tecnici. Qualche dettaglio era emerso nelle sue stories Instagram dove la conduttrice romana appariva in compagnia del marito Simone Gianlorenzi e di Nicolò De ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 22 maggio 2021)sta vivendo un periodo di grande popolarità grazie all’esperienza al GF Vip, un’edizione di cui si parla come se fosse ancora in. Un mese fa la showgirl e opinionista è stata “vittima”. Il programma cult di Italia 1, oltre alle consuete inchieste, da anni organizza scherzi ai personaggi famosi in una sorta di spin off di Scherzi a parte. C’era attesa nei social per la messa indelloma la diretta interessata ha appena svelato che nonin. Non si capiscono i motivi, forse tecnici. Qualche dettaglio era emerso nelle sue stories Instagram dove la conduttrice romana appariva in compagnia del marito Simone Gianlorenzi e di Nicolò De ...

